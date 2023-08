Zlu ne trebalo

Deset mjeseci nakon Kubanske krize, 30. kolovoza 1963., odnosno prije 60 godina, etablirana je takozvana „vruća linija“ između Washingtona i Moskve. No, nije se radilo o telefonskoj vezi, već o teleprinteru za razmjenu pismenih poruka. Dakle o tehnici koja je već i za tadašnje prilike bila zapravo staromodna. Ali za razliku od telefona, tu tehniku se nije moglo prisluškivati. Prva rečenica poslana iz SAD-a u Sovjetski Savez zvučala je šifrirano, iako se zapravo radilo samo testu. “Vruća linija” dakle u početku uopće nije bio telefon, a pogotovo ne crveni, kako se to predstavljalo u nekim filmovima. „Vruća linija“ u svom izvornom obliku, kao teleprinter, nije bila baš često korištena. „Par puta je aktivirana da bi se isprobalo da li radi, ali u kritičnim situacijama kada se trebalo donositi odluke nije korištena“. Nije poznato postoji li još uvijek, no sigurno je da su komunikacijski kanali u međuvremenu modernizirani. DW