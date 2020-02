U američkim ratovima ne ginu američki vojnici

Tu su još rat u Jemenu (90 tisuća) i Pakistanu (66 tisuća). Do ove konzervativne procjene došao je Univerzitet Brown u svom projektu Cost of War, gdje je analiziran broj smrtnih slučajeva na ključnim američkim ratištima od napada 11. septembra 2001. do oktobra 2019. godine. Najviše je stradalo civila – 335.745, zatim boraca opozicije – 259.783 i nacionalnih vojski i policajaca pojedinih država – 177.091. Amerikanaca 7.036. Al Jazeera