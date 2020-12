Zemlja čudesa

Porezna uprava potvrdila je u siječnju ove godine kako je Milan Bandić dužan gotovo 18 milijuna kuna poreza. Riječ je o rješenju drugostupanjskog tijela Ministarstva financija – Porezne uprave, a da se Bandić pred same izbore ne pojavi na famoznoj poreznoj listi srama, pobrinuo se njegov odvjetnik Marijan Hanžeković budući da je Upravni sud neuobičajenom brzinom, u samo tjedan dana nakon podnesene tužbe, dozvolio “odgodni učinak tužbe do okončanja upravnog spora”. To znači da država neće utjerivati utvrđeni porezni dug od Bandića sve dok on ne iskoristi sva prava žalbe. Bandiću ostaje žaliti se na to rješenje po sudovima. Porezni dug nastao je zbog uplata u kampanji za predsjednika 2009. godine. Index