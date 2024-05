Stari zvuk, nove stvari

Kad se samo razmotri s kojim suvremenicima su dijelili scenu, prije svega Joy Division, The Fall, Gang Of Four, Talking Heads, Siouxsie And The Banshees, Echo And The Bunnymen, The Pop Group, Japan, Wire… od kojih su gotovo svi upokojeni, a neki odavno neaktivni, ovaj album je nevjerojatna kompresija krajnjeg maksimuma izvrsnosti zadržavajući odanu predanost svome stilu koji se izuzev moderne produkcije i ponekih inovacija praktički ništa u korijenu nije promijenio uporno i dosljedno nastavljajući dalje bez obzira na komercijalno nikakav odjek. Stoga, teško se oteti ovome već viđenom ugođaju sivog grada, a ne zaboravimo, utjecali su na kompletan madchester pop, posebice na Happy Mondays i njihov daleko slavniji američki nastavak LCD Soundsystem. Terapija