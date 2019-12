Odluke o članku 6. Pariškog sporazuma prolongirane su za još jednu godinu. Od najvećih zagađivača nijedna zemlja nije pojačala svoje “ambicije” niti je pristala ubrzati fejz aut fosilnih goriva. COP25, ili Konferencija Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama

Digla se frka zato što Greta Thunberg nije našla mjesto u vlaku pa je sjedila na podu. Kaže ona – nikakav problem, dapače, gužve u vlakovima su odlična stvar jer znači da ljudi putuju njima. Frka je ovo gore upozorava Greta.

Media surprisingly seems to be more interested in a teenagers train travels than the fact that #COP25 failed.

But since conspiracy theories are running high, here is what happened.

Sometimes it’s lucky that you are traveling with journalists who can confirm the story… https://t.co/Fz0MZavrdH

