Pola stoljeća rokanja

Kako stvari stoje, u nedjelju navečer u Bratislavi smo imali jednu od posljednjih prilika vidjeti AC/DC relativno blizu Hrvatske, dok karavana oproštajne turneje sad putuje prema Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj i Irskoj gdje bi sve trebalo završiti kroz koji tjedan. To se jasno moglo osjetiti i na samom koncertu jer ‘našim’ jezikom je pričalo mnogo ljudi, svi su se htjeli provozati za kraj uz „Rock’n’Roll Train“ još jednom za kraj. Pred kraj regularnog dijela, zaredali su s mnogim velikim hitovima (da nabrojim tek neke „High Voltage“, „You Shook Me All Night Long“, „Highway to Hell“…), a sve je završilo s „Let There Be Rock“ nakon koje je Angus dobio svojih ‘pet minuta’. Recenziju jednog od posljednjih koncerata donosi Muzika.