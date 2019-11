Jeste li jedni od onih koji imaju već savršenu ideju (ili čak dvije) za tetovažu, pokazali ste svima što ste zamislili, ali još uvijek se niste odvažili to zapravo i napraviti? Možda vas ovaj popust potakne da svoju želju napokon provedete u djelo. Princip je jednostavan – tetovaža koju bi inače platili 600 kn, sada možete platiti samo 249 kn. Simple as that! Današnja ponuda uključuje voucher za tetovažu po izboru u vrijednosti 600 kn u Studiju Calista. Opširnije na Ponudi dana.