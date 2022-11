Rusi sve negiraju

Ruska vojska za rat u Ukrajini regrutira pripadnike afganistanskih specijalnih snaga koji su se borili zajedno s američkim snagama, a nakon kaotičnog američkog povlačenja iz Afganistana pobjegli u Iran. Potvrdila su to tri bivša afganistanska generala za Associated Press, prenosi The Guardian. Prema njihovim riječima, Rusi žele privući tisuće bivših elitnih afganistanskih komandosa u “legiju stranaca”, uz ponudu redovite mjesečne plaće od 1500 dolara i obećanje sigurnih utočišta za njih i njihove obitelji. Naime, u slučaju da budu deportirani u Afganistan, talibani bi ih gotovo sigurno ubili. “Oni se ne žele boriti, ali nemaju izbora”, rekao je jedan od generala Abdul Raof Arghandiwal. Michael Mulroy, umirovljeni časnik CIA-e koji je služio u Afganistanu, pak kaže: “Nismo izvukli te ljude kao što smo obećali, a sada nam to dolazi na naplatu. Žestoki su borci, ne želim ih vidjeti u borbi protiv Ukrajinaca.” Jutarnji