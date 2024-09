Kornjače migranti

Popularnost serije “Nindža kornjače” otprije 30-ak godina danas ima izravne posljedice na hrvatski ekosistem. Naime, tada su se crvenouhe kornjače kupovale za kućne ljubimce, a vremenom su se nastanile u prirodi. Veličine kao kovanice od pet kuna, činile su se kao zgodan ljubimac. No, kada bi narasle do svojih 30 cm veliine u odrasloj dobi, postale bi problem u kućanstvima, pa su ih se vlasnici rjepavali puštanjem u prirodu, kako bi ih spasili. No, zbog svoje agresivne prirode postale su prijetnja domaćim barskim kornjačama, zbog čega ih se lovi i premješta u Prihvatni centar za invazivne strane životinje u Virovitici, gdje će provesti ostatak života. HRT pokazuje kako to izgleda.