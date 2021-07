Politika fokusa

Belgijski programer Dries Depoorter osmislio je alat umjetne inteligencije koji izračunava koliko vremena političari provode na telefonima umjesto da aktivno sudjeluju u raspravama dok sjede u parlamentarnim klupama. Alat je nazvan Flemish Scrollers, napisan je u Pythonu i koristi tehnologije strojnog učenja i prepoznavanja lica. Bug…

Every meeting of the flemish government in Belgium is live streamed on a YouTube channel.

Software is searching for phones and tries to identify a distracted politician. This with the help of AI. The results are then posted to social with the politician tagged. By @driesdepoorter pic.twitter.com/QUQHiYx2HI

