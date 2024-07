Pink Floyd moj dobar drugar

Norvežani uz puno volje nastavljaju oblikovati post-Floyd univerzum, ali nakon cjelovitog slušanja novog studijskog ostvarenja može se zaključiti da je riječ o zbirci pjesama kojoj nedostaje temeljne životne snage. Uzori su im, pokraj britanskih velikana, i Steven Wilson i Porcupine Tree, a osjeti se da vole i Radiohead. „The Century of the Self“ izdanje je inferiornije od prethodnika iz 2020., ali i od posljednjeg solo-albuma Bjørna Riisa iz 2022. naslovljenog „Everything to Everyone“. Ipak, da ne bude zabune, nije riječ o potpunom promašaju. Norvežani i dalje suvereno koračaju tragom Pink Floyda, čineći to s mnogo znanja i uz profinjen glazbeni ukus. Ravno do dna