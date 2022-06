Podsjetnik

“Post-vacation rasizam je bolest koja najčešće zahvaća neuke ljude koji u životu nisu kročili nogom van vlastitog kvarta pa žive u uvjerenju da je raznolikost samo izmišljena riječ koja se u Americi koristi za one tamo neke pedere koji se guze. Kako prepoznati post-vacation rasista? Lako, samo budi boje koju on ocijeni neadekvatnom (a neadekvatna je svaka boja koja nije njegova boja) i uđi u prostoriju. Zašto je u Hrvatskoj popularno natjecanje tko je više pocrnio?” pita se Andrea Andrassy u novom blogu i uspoređuje to s, um, pravim rasizmom. Index