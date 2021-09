Crvena tekućina koja život znači

Temeljni sustav krvnih grupa je takozvani AB0, u kojem se razlikuju četiri krvne grupe – A, B, AB i ‘nula. Manje je poznata činjenica da sustava krvnih grupa ima puno više, čak 36. Po nekim trenutno neobjavljenim podacima već ih je preko četrdesetak i broje na eritrocitima preko tri stotine antigena. Ono što je najzanimljivije je AB0 sustav krvnih grupa. Za njega volimo reći da je kralj svih krvnih grupa. I to zato što ima upliv na sva područja medicine – od transfuzije, trudnoće do transplantacije. Prilikom transfuzije krvi vrlo je važno da krvne grupe davatelja i primatelja budu iste jer u protivnom može doći do hemolitičke reakcije. HRT