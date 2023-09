Ako je njoj posljednje, ne mora biti i vama

Vinske mušice, unatoč svom naizgled bezopasnom nazivu, česte su na mjestima s raspadnutom hranom poput kanti za smeće, komposta i odvoda, jer se tamo hrane. Nose potencijalno štetne bakterije kao što su e. coli, listerija, šigela i salmonela koje mogu dovesti do ozbiljnih infekcija. Logično je onda da se brinete je li možda vinska mušica ostavila takve opasne mikrobe u vašoj čaši vina. Međutim, znanstveni dokazi pokazuju da vino obično sadrži 8 do 14 posto etanola i ima blago kiseli pH od oko 4 ili 5, što ga čini negostoljubivim okružjem za klice. Ako je vino pritom ohlađeno, to bi moglo dodatno spriječiti rast bakterija… Zimo.dnevnik