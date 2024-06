Inače bude "kukala ti majka"...

Više hakerskih skupina otkriveno je u pokušaju nove vrste prevare – korisnicima prikazuju poruke o greškama u prikazu određenih web sadržaja i daju maliciozne “upute” kako to popraviti. U prozoru piše da je Chrome naišao na poteškoće u prikazu stranice, pa se odmah nudi i “rješenje”: kliknite nekoliko puta prema uputama, pokrenite jednu skriptu s administratorskim privilegijama, i to je to – niste popravili Chrome, ali ste si instalirali malware. Istraživači napominju da lažiranje grešaka u Chromeu nije jedina metoda, već da je primijećeno i da se slične poruke pojavljuju kao greške OneDrivea ili Worda. Bug