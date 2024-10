I polumetali

Francuski pioniri blackgazea ovog su tjedno premijerno posjetili Hrvatsku na krilima svog novog albuma ‘Les Chants de l’Aurore’. Sviraju li francuski Alcest metal za nemetalce ili nemetal za metalce? Sudeći po publici koja se okupila na njihovom premijernom nastupu u Hrvatskoj u zagrebačkom klubu Boogaloo i jedno i drugo bi moglo biti točno. Posjetitelji kao da su bili podijeljeni na one koji posjećuju sve metal koncerte na Zagrebu i one koji izgledaju kao da takve rijetko pohode. Ono što je na koncu bitno jest to da su nastupom benda okupljenog oko Stéphanea Pauta Neigea mogli i jedni i drugi biti zadovoljni. Ivan Laić za Ravno do dna.