I zato je za lijepu glazbu potrebno educirano uho

U vrijeme Tuđmana imali smo brutalni i vidljivi HDZ, koji je u cjelini izazivao otpor u društvu. Sada imamo civilizirani vrh HDZ-a koji ne izaziva takve otpore u javnosti, ali se zato lakše infiltrira u sve pore hrvatskog društva. Nisu to samo Vlada i državne institucije nego su to i pravosuđe, i sport, i mediji, i sve drugo. Nema tu granica. U zdravstvu 90 posto ravnatelja svih bolnica u Hrvatskoj su HDZ-ovci. U Hrvatskoj kontinuirano ubijamo institucije, a onda je objektivno i Plenković opasniji od bilo koga drugog zbog činjenice da on pokriva to kapilarno kastriranje hrvatskog društva. To je odgovornost koju Plenković ne može odbiti, a ni zanemariti. Nije istina po prirodi stvari da on nema ništa s tim, govori doajen hrvatske politike Radimir Čačić u intervjuu za Nacional, napomenuvši pritom kako i dalje razgovara s premijerom, s kojim je bio i u koaliciji, kojeg smatra pametnim i obrazovanim.