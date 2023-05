Planine su njegova ljubav

Snimke prikazuje četvoricu Britanaca, dva Amerikanca, Australca i Indijca kako se penju po lijepom vremenu, da bi nestali 26. svibnja penjući se na Nandu Devi, drugi najviši vrh Indije (7.816 metara). Indijska policija pronašla je tijela sedmero nestalih, a među njima i ovu snimku, koja zapravo prikazuje idilu alpinizma i ljude koji će poginuti radeći ono što vole…

Last visuals of the #mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. #ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/wKr3YtLuWF

— IANS Tweets (@ians_india) July 8, 2019