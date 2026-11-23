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Tko to tamo gazi?
Američka šumarska služba objavila arhivske dokumente o navodnim susretima s Bigfootom
Dokumenti sadrže analizu biologa iz 1982. godine koji je proučavao neobične otiske stopala u Oregonu; iako je zaključio da vjerojatno ne pripadaju Sasquatchu te su kasnije ocijenjeni kao vješta prevara, priznao je iznimnu realističnost detalja. Objavljena su i svjedočanstva iz Montane o dvonožnom stvorenju koje je navodno odnijelo losa te pronalasku stotina čudnih tragova. Dok znanost ne potvrđuje njegovo postojanje, dosad je prikupljeno više od 16.000 prijava o ovom legendarnom kriptidu. Objava dolazi nakon navodnih prijava viđenja ovog mističnog stvorenaj u Kanadi. Guardian, Index