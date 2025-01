Samo da im ne padne na pamet vratiti dinosaure

Po pisanju Bloomberga, Colossal Biosciences Inc. koristi DNA i genomiku kako bi pokušao oživjeti pticu dodo, tasmanijskog tigra i vunastog mamuta. Suosnivač i glavni izvršni direktor Ben Lamm izjavio je da je tvrtka na putu da do kraja 2028. “proizvede” mladunče vunastog mamuta, koje bi rodila surogat-majka slonica. Međutim, mnogi znanstvenici su skeptični prema tim naporima, dovodeći u pitanje njihovu valjanost i sposobnost reintrodukcije životinja u današnje uvjete – osobito s obzirom na promijenjenu klimu, smanjenje staništa i veći broj invazivnih vrsta. Vunasti mamut je uglavnom izumro prije 10.000 godina, iako su neke populacije opstale do prije 4000 godina. Index