"Ovo još nisam vidio, prokleto je precizan! Moskva ne vidi što nas je snašlo"

Do sada su se efikasnim pogocima HIMARS-a na ruska skladišta hvalili ukrajinski vojni dužnosnici, a sada i s ruske strane stižu svjedočanstva o iznimnoj preciznosti američkih raketa. Roman Saponkov, popularni ruski vojni bloger, imao je priliku iz prve ruke vidjeti kako HIMARS-i praše po njihovim položajima: “Jučer sam slučajno svjedočio napadu HIMARS-a na Černobajevku u Hersonu. Sve sam vidio vlastitim očima. Bio sam pod vatrom mnogo puta i prilično me šokiralo što je cijelo punjenje, pet ili šest raketa, pogodilo cilj praktički u dlaku, jedan do drugoga.” Drugi proruski ratni blogeri izvještavaju o velikim gubicima i nestašici streljiva te kritiziraju vrhovno zapovjedništvo. Bloger Rybar optužio je ruske zapovjednike da pokušavaju ušutkati ratne blogere “jer pokazuju Vladimiru Putinu nered u Ukrajini”. “U Moskvi ne razumiju realnost fronte iz svojih udobnih ureda”, zaključio je Rybar. Slobodna