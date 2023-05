Na svaku direktnu smrt dolaze četiri indirektne

Nakon što su Sjedinjene Države započele svoj “globalni rat protiv terorizma”, od direktnih i indirektnih posljedica pokrenutih ratova umrlo je više od 4,5 milijuna ljudi. Zaključila je to američka kulturna antropologinja Stephanie Savell u nedavno objavljenom izvještaju koji se bavi “indirektnim smrtima” u ratovima nakon 11. rujna 2001. Savell tvrdi da se u statistikama sustavno prešućuju upravo ove indirektne žrtve ratnih operacija. Kada se one pribroje direktnim žrtvama, broj smrti dramatično raste sa službene procjene od oko 900.000 direktno ubijenih u borbama – na 4,5 milijuna. Savell je istraživanjem obuhvatila ratove u Afganistanu, Pakistanu, Iraku, Siriji, Jemenu, Libiji i Somaliji. Tvrdi da do indirektnih smrti dolazi zbog kolapsa ekonomije, nesigurnosti hrane, uništavanja javnozdravstvene infrastrukture, zagađenja okoliša, raseljavanja te kontinuirane traume koja uključuje zdravstvene probleme, seksualno nasilje i nasilje u obitelji. Novosti