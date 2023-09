Što ljudi najčešće gube? Ključeve, rukavice, novčanik i... F-35

Glavna karakteristika borbenog mlažnjaka F-35 je nevidljivost. Ali ispada da je to njegovo obilježje i predobro razrađeno. U nedjelju poslijepodne, naime, mlažnjak F-35B srušio se negdje blizu baze Charleston iznad Južne Karoline. Pilot se sigurno katapultirao i u stabilnom je stanju, ali mlažnjaka – nema. “Zrakoplov ima različite premaze i različite dizajne koji ga čine težim za otkrivanje od uobičajenog zrakoplova”, dodao je glasnogovornik baze Charleston Jeremy Huggins. Timovi još uvijek traže avion”, naveo je u tekstualnoj poruci kasno u nedjelju. Transponder aviona, koji obično pomaže u lociranju zrakoplova, nije radio “iz nekog razloga koji još nismo utvrdili”, kazao je Huggins. “Zato smo objavili javnu molbu za pomoć”, dodao je. U apelu objavljenom na društvenim mrežama baza Charleston zamolila je građane da ih kontaktiraju ako imaju informacije o zrakoplovu. Bolje da nisu. Net Američki vojni dužnosnici potvrdili da su pronašli ostatke vojnog zrakoplova F-35 u ruralnom okrugu Williamsburg, dva sata vožnje sjeveroistočno od baze Charleston. Index/Dnevnik

