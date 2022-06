Tisuće prosvjednika u Washingtonu i drugim gradovima diljem Sjedinjenih Država u subotu su na skupovima pozivale da se zakonom ograniči posjedovanje oružja i smanji nasilje nakon pokolja iz svibnja u teksaškoj osnovnoj školi. Hod za naše živote (March for Our Lives, MFOL), skupina koja se zauzima za sigurnost oružja, a osnovali su je učenici koji su preživjeli pokolj u srednjoj školi u Parklandu u Floridi 2018., kazala je da je planirano više od 450 prosvjeda u subotu, uključujući okupljanja u New Yorku, Los Angelesu i Chicagu. Novi list