O povlačenju ručne i koječemu još

Bošnjak koji je spašavao ljude u ratu unatoč teškoj osobnoj tragediji gostovao je kod Stankovića. Bivši zapovjednik u Armiji BiH, kojemu su zločinci sa srpske strane žive zapalili majku i djeda, odlučio se da se neće osvećivati i prilika je 1991. godine bila da to napravi, no ostao je dosljedan u svojoj odluci. Ne vjerujem da postoji osoba na svijetu koja želi ići u rat, nitko ne voli rat, stradanja. Tada u toj situaciji nije bilo izbora. Komentirao je i mogućnost izbijanja novoga rata u BiH. Ako su od Daytonskog sporazuma do danas poslije svega što se dogodilo, doveli nas do situacije da trebamo opet ratovati, onda to ne treba komentirati. Ti ljudi koji su nas do sada vodili, oni nas ne mogu dalje voditi… HRT