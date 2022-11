Žele urediti kompleks s barovima, restoranima, sobama za seksualne radnice i zdravstvenim centrom

Grad Amsterdam među vodećima je u svijetu po zaustavljanju epidemije pretilosti, posebno među djecom, a zahvaljujući radikalnom i širokom programu koji pokazuje rezultate i među najsiromašnijim zajednicama, kojima je inače najteže pomoći. Amsterdam ima najveću razinu pretilosti u Nizozemskoj, a petina djeca je pretila, no od 2012. do 2015. broj pretile i djece prekomjerne težine pao je 12%, pri čemu je najimpresivnije to što je najveći pad zabilježen među najnižim socio-ekonomskim grupama. Novouvedena pravila koja su dovela do promjena jednostavna su i jeftina – zabranjeno je donošenje voćnih sokova u školu, a promovira se voda, zabranjeno je donošenje kolačića i sokića na školske proslave rođendana, na vanškolskim aktivnostima zabranjena su sponzorstva Coca Cole i McDonald’sa itd. Guardian