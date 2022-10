Iz ove se epizode mogu izvući tri lekcije za one koji su zainteresirani za izbacivanje jače nuklearne sile iz svoje zemlje. Prva se tiče važnosti uspješne kopnene borbe. Amerikanci često pokušavaju izvojevati pobjedu u ratu neizravnim mjerama poput sankcija, bombardiranja ili prijetnji budućim razornim akcijama. Ali ostaje činjenica da na kraju dana ratovi odlučuju na bojnom polju. Vojna vještina i strast vijetnamskih komunista držala ih je u ratu protiv jačeg neprijatelja i na kraju dovela do pobjede. Ista stvar se sada događa u Ukrajini, dok vješte i strastvene ukrajinske snage guraju Ruse polje po polje, selo po selo. Ako se taj napredak na terenu nastavi, ništa drugo neće biti važno i rat će biti okončan u dogledno vrijeme. Stoga bi njegov nastavak trebao biti najveći prioritet Washingtona. Druga lekcija je oduprijeti se maltretiranju. Treba očekivati ​​da će Moskva sada pobjesniti zbog svoje sudbine, baš kao što je to Washington činio prije pola stoljeća. Glasne prijetnje eskalacijom znak su slabosti, a ne snage; da je Rusija imala dobre opcije za promjenu situacije u svoju korist, već bi ih iskoristila. Sjedinjene Države i Europa stoga bi uglavnom trebale ignorirati ruske prijetnje i provokacije te nastaviti pomagati Ukrajini da pobijedi na terenu… piše Gideon Rose za Foreign Affairs/ Net