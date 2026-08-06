Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je, a USKOK potom i javno objavio, opsežno vještačenje Geotehničkog fakulteta na više od 350 stranica o opasnom otpadu u Lici povezanom s bračnim parom Šincek. Stručni nalaz potvrdio je teško zagađenje: opasni otpad proširio se izvan samog odlagališta te prijeti daljnjim širenjem putem podzemnih voda. Dopunsko vještačenje pokazalo je prisutnost PFAS spojeva, poznatih kao „vječne kemikalije”, u oba piezometra nizvodno od odlagališta. Stručnjaci zaključuju da su promijenjena svojstva tla, narušen je ekosustav, a stanište je nepovratno uništeno. Objava vještačenja provedena je zbog iznimnog javnog interesa. Jutarnji, Index, tportal, Nacional… o aferi Šincek i odlaganju opasnog otpada kod Gospića, Benkovca i Senja pisalo se i ranije (Index)