Američki glazbenik Tom Petty preminuo je od posljedica srčanog udara u dobi od 66 godina. Uz 13 albuma s bendom Tom Petty and the Heartbreakers, izdao je tri solo albuma te je bio dio supergrupe The Traveling Wilburys 80-ih godina prošlog stoljeća, uz Boba Dylana, Georgea Harrisona, Roya Orbisona i Jeffa Lynnea. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su Free Fallin’, American Girl i Learning to Fly. BBC, CNN