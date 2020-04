U nedostatku događaja i protagonista izuzev nedodirljivog Stožera kolumnist Ante Tomić se vraća u pričanje priča. Ovu je Jutarnji klikbejtovski označio “urnebesnom”: Prošlo je nekoliko dana u kojima je on neumorno, ustrajno kao stjenica nazivao Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Njegova je snaha obožavala gledati kako s telefonom na uhu uzrujano hoda iz sobe u sobu, čekajući da ga spoje s gospodinom Plenkovićem. Podsjećala ga je ako bi on koji put zaboravio, pa i nazvala u Banske dvore umjesto njega. No, gospodin Plenković bio je totalno rastrgan obavezama. Tajnica mu je prenijela poruku, ali on jednostavno nije stigao uzvratno nazvati gospodina Marasa. “Ma, znaš, ovo je isto malo privršilo miru”, srdio se Grgo. “Da ga vidin, sad bi mu tako puka plesku, da bi mu se glava okrenila”… – piše Ante Tomić za Jutarnji.