Cijena kupovanja poput milijardera...

Za razliku od drugih velikih brendova koji su zakupili te najskuplje sekunde televizijskog oglašavanja na planetu, u Temuovoj kampanji nije gostovala nijedna zvijezda, nije ganuto nijedno gledateljsko srce, a ni donesen posebno duhovit sadržaj. U njegovim spotovima likovi su trpali jeftine artikle u košarice, a kompanija im poručila da na Temuu kupuju kao milijarderi (a to je, valjda, jedino što milijarderi ne bi radili ni mrtvi). Ipak, kampanja je postala viralna, a kako prenosi Business Insider, pretraživanje brenda, prema Google Trendsu, strelovito je naraslo i aplikacija je postala druga najpreuzimanija na američkom tržištu.

Globalna potrošnja usporava zbog inflacije, a ta je nepovoljna situacija izvrsno sjela Temuu, odnosno njegovoj cjenovno strategiji. On pozornost kupaca privlači sloganima Team up i Price down te im tako poručuje da će potrošiti manje ako kupe više.