Aquapark Istralandia sa svojim atrakcijama, bazenima i bogatim animacijskim programima, predstavlja čarobni i zanimljivi vodeni svijet za sve uzraste, a današnja Ponuda dana omogućuje vam 1 standardnu ili 1 reduciranu ulaznicu za 1 osobu u Aquapark Istralandia. Klikom na “kupi” birate između cjelodnevne standardne ulaznice za 1 osobu (za sve osobe iznad 1,40 m visine) za 184 kn ili cjelodnevne reducirane ulaznice za 1 osobu (od 1,00 m do 1,40 m visine i osobe starije od 70 godina) za 144 kn. Korištenje u terminima od 15.6. do 25.7.2021. i od 1.9. do 15.9.2021. Opširnije na Ponudi dana.