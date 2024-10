Rokenrol posle rokenrola

Beogradska grupa Artan Lili ove subote dolazi u Zagreb, točnije Veliki pogon Tvornice kulture. Ovog puta grupa dolazi sa zaokruženom pričom trećeg albuma iza sebe kojeg su kao i prethodna dva objavljivali sukcesivno singl po singl. Rokenrol je pre svege zezanje i zajebancija. Mislim da se malo ko odlučuje na to jer sebe preozbiljno shvataju pa im je to nedopustivo. Mi smo morali sebi dati oduška, jer smo osetili da nam fali nešto tako, da sve legne do kraja. Naša uloga nije ni laka ni jednostavna. Širiti ljubav i zajedništvo nije stvar jednog koncerta, nego proces koji traje duže. Istrajavamo u tome i držimo se našeg puta. A publika to vidi, ceni i uvećava se sa vremenom. Polako ali sigurno. Ravno do dna