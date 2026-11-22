Iako ga svijet slavi kao zaštitni znak pariških pekarnica, kroasan zapravo potječe iz Austrije. Njegov predak, kipferl, nastao je još u 13. stoljeću, a popularna legenda povezuje njegov oblik polumjeseca s pobjedom nad Osmanlijama pod Bečom 1683. godine. U Francusku ga je u 18. stoljeću donijela Marija Antoaneta, no pravu revoluciju doživio je tek u 19. stoljeću. Tada su francuski slastičari usavršili tehniku preklapanja lisnatog tijesta i maslaca, stvorivši prozračnu, hrskavu teksturu. Od aristokratske poslastice postao je svakodnevni doručak i globalni fenomen – od klasičnog pain au chocolata do modernog cronuta. U ovom Youtube videu objašnjavaju kako je i capuccino nastao iz istog događaja – boja kave pomiješane s vrhnjem podsjećala je na tamnosmeđe habite redovnika kapucina, premda se to kasnije pripisivalo Talijanima.