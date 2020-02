Brod u tunelu

Budala me skoro ubio! Stvorio se sekundu pokraj mene na ulazu u tunel. To je katastrofa, bilo je – ajme! – prenosi Dnevnik.hr bliski susret anonimnog vozača s autom u kojem je bio kontraadmiral Ivo Raffanelli, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice. Jutarnji komentira kako je činjenica da je svog vozača natjerao na pogibeljnu vožnju opasnu za njega i sve druge sudionike u prometu i to iz privatnih razloga sasvim dovoljna za smjenu s dužnosti.