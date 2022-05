T-portal prenosi dio Žižekovih poruka s jučerašnjeg gostovanja u Filozofskom teatru: Manifest Mete od Zuckerberga je manifest neofeudalizma. On nama nudi digitalni svijet, oslobođen prljavštine i u kojemu idealno komuniciramo ali, Bože moj, on je vlasnik toga. On je feudalac našeg zajedničkog prostora… Sve te spekulacije, kriptovalute, NFTs, to je znak da se nešto radikalno mijenja u današnjem kapitalizmu. Dolazi do radikalnog raskola između realne privrede i zatvorenog kruga financijskih spekulacija… Živimo u kaosu, nedostaje nam orijentacija. Potrebne su nam regulacije. I baš je to za mene komunizam. Dakle, oblik naše organizacije… na nivou koordinacija, kooperacija.