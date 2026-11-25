Kako izbjeći lažne trgovine i poruke uoči Crnog petka? Uoči popusta i rasprodaja u povodu Black Fridaya i Cyber Mondaya povećan je broj lažnih internetskih trgovina koje oponašaju poznate modne brendove i web-shopove te lažnih poruka koje se predstavljaju kao dostavne službe radi krađe novca i osobnih podataka. Kako izbjeći lažne trgovine i poruke uoči Crnog petka?

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) savjetuje građanima da ne dijele PIN, CVC kod, preslike dokumenata ni kodove mobilnog bankarstva, podsjećajući da su za uplatu dovoljni samo IBAN i ime primatelja. Kupcima preporučuju provjeru trgovina putem servisa CERT iffy ili Scamadviser, postavljanje limita plaćanja te ignoriranje hitnih poruka s jezičnim pogreškama o lažnim problemima s dostavom ili carinom. HRT