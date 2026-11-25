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Da ti se i novčaniku ne piše crno
AZOP upozorava na porast lažnih web-trgovina i SMS prijevara uoči Crnog petka i Cyber Mondayja
Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) savjetuje građanima da ne dijele PIN, CVC kod, preslike dokumenata ni kodove mobilnog bankarstva, podsjećajući da su za uplatu dovoljni samo IBAN i ime primatelja. Kupcima preporučuju provjeru trgovina putem servisa CERT iffy ili Scamadviser, postavljanje limita plaćanja te ignoriranje hitnih poruka s jezičnim pogreškama o lažnim problemima s dostavom ili carinom. HRT