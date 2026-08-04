Svirajte nešto žestoko

Uz presudnu ulogu koju su odigrali u razvoju brojnih bendova i scena, vašingtonskim Bad Brainsima treba odati priznanje i za razbijanje dvije predrasude vezane uz punk. Prva je ona da pankeri ne znaju svirati – članovi grupe prve su glazbene korake napravili u jazz sastavu, dok se druga odnosi na tvrdnju da je u pitanju žanr rezerviran isključivo za bijelce. Crnih pankera bilo je i ranije, no Bad Brains su svakako prvi afroamerički punk bend s golemim i izuzetno širokim utjecajem. Henry Rollins često je isticao kako su mu promijenili život, Beastie Boys su inspirirani njihovom eklektičnošću stekli hrabrost prijeći iz hardcorea u hip-hop, a album kojim se ovdje bavimo kasnije su kao putokaz na svojim ključnim ostvarenjima koristili Faith No More, Red Hot Chili Peppers i Living Colour.

“I Against I“ objavljen je prije četrdeset godina, u trenutku kada je grupa sijala kaos po američkim i europskim pozornicama već čitavo desetljeće, kao njihovo treće i presudno studijsko ostvarenje. Na njemu su prestali biti samo najbolji hardcore bend na svijetu i tu agresivnu vrstu punka proširili na niz žanrova od kojih su neke, poput crossover thrasha, pritom skoro pa izumili. Vedran Harča za Ravno do dna