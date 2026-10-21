Nema više vode
Badel preuzima Jamnicu: Fortenova rasprodajom prikupila dvije milijarde eura
Fortenova grupa i Badel pri kraju su pregovora o prodaji Jamnice, čime se završava rasprodaja netrgovinskog poslovanja Fortenove. Vrijednost ove akvizicije, koja uključuje i Sarajevski kiseljak, procjenjuje se na 600 do 700 milijuna eura. Nakon ranijih prodaja Leda, poljoprivrednog sektora, Zvijezde i PIK Vrbovca, ukupni prihodi od rasprodaje dosegnut će blizu dvije milijarde eura. Fortenova se sada fokusira isključivo na maloprodaju (Konzum, Mercator, Tisak), čiji su godišnji prihodi oko 3,7 milijardi eura, a tržišna vrijednost kompanije procjenjuje se na više od milijardu eura. Danica