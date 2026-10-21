Nema više vode

Vladin Ured za zakonodavstvo dao je mišljenje može li se ili ne nastaviti prodaja tvrtki za koje je proces privatizacije počeo prije nego što smo dobili tehničku Vladu, no mišljenje nije konkretno, što je bilo očekivano, jer izgleda da u ovom trenutku nitko ne želi preuzimati na sebe odgovornost. Na čekanju je prodaja Imperiala, Sunčanog Hvara, Badela i Petrokemije. Čeka se da Povjerenstvo za prodaju Badela sazove sjednicu i donese konačnu odluku. Tehnički ministar gospodarstva Tomislav Panenić ne želi se pak očitovati na ponude Prvog Plinarskog Društva i Ine koji su pokazali interes za Petrokemiju. Vrlo je moguće da PPD zbog dugova obustavi opskrbu plinom Petrokemiji i da već u kolovozu ona bude spremna na stečaj, piše Večernji.