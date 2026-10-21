Nema više vode

Badel preuzima Jamnicu: Fortenova rasprodajom prikupila dvije milijarde eura - Monitor.hr
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Badel preuzima Jamnicu: Fortenova rasprodajom prikupila dvije milijarde eura

Fortenova grupa i Badel pri kraju su pregovora o prodaji Jamnice, čime se završava rasprodaja netrgovinskog poslovanja Fortenove. Vrijednost ove akvizicije, koja uključuje i Sarajevski kiseljak, procjenjuje se na 600 do 700 milijuna eura. Nakon ranijih prodaja Leda, poljoprivrednog sektora, Zvijezde i PIK Vrbovca, ukupni prihodi od rasprodaje dosegnut će blizu dvije milijarde eura. Fortenova se sada fokusira isključivo na maloprodaju (Konzum, Mercator, Tisak), čiji su godišnji prihodi oko 3,7 milijardi eura, a tržišna vrijednost kompanije procjenjuje se na više od milijardu eura. Danica


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