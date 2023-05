Zašto se u neuglednom gradu vodio totalni rat?

Sada kada je grad pao u ruke Rusa nakon 10 mjeseci žestokih borbi, ostavljajući tisuće ranjenih ili ubijenih, mnogi se pitaju: Kako je neugledni grad za koji svijet nije čuo postao mjesto na kojem su obje strane odlučile boriti se do kraja, bez obzira na cijenu? Posjet Zelenskog Bahmutu jasno je dao do znanja: njegove će se snage boriti do kraja. Rat je dobio još jednu značajnu bitku, onu koja je bila jezivo slična opsadi Mariupolja te borbama u Lisičansku i Sjeverodonecku: brojčano nadjačani branitelji bore se protiv puno veće vojske. Bilo da se radi o Bahmutu, Iwo Jimi ili Faludži, kraj bitke, bez obzira na rizike, uloge ili pobjednika, uvijek je isti: nesaglediv gubitak i suočavanje s onim što slijedi. Preživjeli vojnici obiju strana imaju ostatak života za razmišljanje: je li to sve vrijedilo. Tportal