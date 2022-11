Uz aplikaciju psujete bez da zapravo psujete, a možete biti i fini i davati komplimente prijateljima :)

Ako su psovke grijeh, od sada možete psovati bezgrešno. Više nećete morati osjećati sram kad vam izleti kanonada ukrasnih epiteta nakon što ste udarili u rub komode malim nožnim prstom. Nećete se morati opravdavati ni ako iznervirani ispadnete kočijaš u društvu jer ćete za bujicu psovki sada moći okriviti – “Kočijaša“. Aplikacija je to uz koju, navode autori, možete “bezgrešno psovati”. Jer, ne psujete vi, nego ona. Na vama je samo da sklopite frazu kombiniranjem imenica i glagola različitih kategorija – od anatomije i kuhinje do religije i životinja – koju ćete uputiti prijateljima. “Kočijaš” vam pomaže i u davanju komplimenata jer uz proste riječi ima i pristojnih. U neku ruku, mogli bismo reći da se radi o edukativnoj platformi. Naime, psovke se smatraju sastavnim dijelom izražavanja na prostoru Balkana jer se koriste za iskazivanje komplimenata, ljutnje i tuge. – To je, kako za koga, obrazovni program – smije se jedan od dvojice autora aplikacije. Jutarnji