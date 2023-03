"Utjerivači dugova manje su regulirani od kvartovskih kafića"

Iz AZOP-a kažu da je kazna određena zbog nepoduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti obrade osobnih podataka, što je dovelo do neovlaštene obrade osobnih podataka oko 100 tisuća ispitanika, odnosno neovlaštenog pristupa osobnim podacima od strane napadača: “Voditelj obrade nije poduzeo potrebne mjere za postizanje odgovarajuće mjere sigurnosti sukladno postojećim predvidivim rizicima, što je protivno Općoj odredbi o zaštiti podataka”. Utvrdili su i da taj voditelj provodi određene organizacijske i tehničke mjere pri obradi osobnih podataka, ali u ovom slučaju nisu bile dovoljne, a voditelj obrade učinio je višestruke propuste prilikom dizajniranja sustava obrade, za što su predviđene upravne novčane kazne i do 10 milijuna eura, odnosno u slučaju poduzetnika do 2 posto ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini za prethodnu financijsku godinu, ovisi što je veće.