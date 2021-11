'Nije komocija, nego potreba'

“Da je po meni, upute za izbore, život i sreću kao takvu davale bi časne, a ne biskupi. Časne mogu biti i bivše, one koje su promijenile odluku, izabrale drugi život. Pa čak i ako su u velikom traženju tog drugog života. Sve je to sasvim normalno. One će sigurno biti tolerantne i dobronamjerne, razumjet će razne, ali će, jednako tako, biti i nepopustljive u odnosu prema lažima i gluposti. No, umjesto nje, savjete dijele biskupi, jer se oni valjda bolje kuže u život”, piše Boris Vlašić za Jutarnji.