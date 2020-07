IT sektor u doba korone

IT agencije, tvrtke koje rade razvoj IT rješenja za klijente, imaju vrlo šaroliku situaciju. Nevjerovatno je koliko se okolnosti razlikuju od tvrtke do tvrtke te gotovo da i nema pravila kako COVID 19 utječe na njihovo poslovanje. Razgovarala sam s nekoliko većih IT agencija, neki planiraju značajan rast, neki blaži pad. Zaključila sam da je u ovoj situaciji trebalo imati puno sreće. Naime, njihovi klijenti, iako često dolaze iz sličnih industrija i geografskih tržišta, različito su reagirali na pandemiju i donosili različite odluke. Neki klijenti su zakočili sve investicije i čekaju što će biti, dok su drugi ubrzali digitalizaciju svog poslovanja te povećali ulaganja u taj segment. Piše Tajana Barančić za Mrežu