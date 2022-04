Zone bez cigarete predložene su izmjenama Zakona o ograničavanju duhanskih proizvoda koji je na snagu trebao stupiti još u svibnju. No tek sada čeka saborsku raspravu. Nepušačke zone gradovi bi uskoro mogli proglasiti u cijelom gradu ili na nekim javnim površinama. “Smatramo da bi to trebalo jasno definirati. Oni objekti koji su po zakonu definirani, neka ostanu, a već ako se moraju određivati neke zone, neka se to odnosi na javne prostore koji nisu prilagođeni prostorima za pušenje”, kazao je Nenad Šepak, predsjednik Ceha ugostitelja. Dnevnik.hr