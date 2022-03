Pošteni musliman koji ubija loše pravoslavce

“Viralan” je, što bi rekle tupoumne novindžije, postao video-snimak pravoslavnog skupa u nekoj bosanskoj pripizdini na kome neko prpošno popište u amoku poziva verne da uskliknu s ljubavlju “triput ura za Kadirova”, a skup unisono usklikuje ura-ura-ura. Slučaj etnofiletizma dijalektički uznapredovalog u etnokretenizam zaslužuje analizu. Opštepoznato je, naime, da je Ramzan Kadirov, proputinovski gaulajter Čečenije, po veroispovesti musliman. Takođe je opštepoznato da veliki (verovatno većinski) deo SPC-ovog sveštenstva i verništva muslimane ne može očima da vidi… Živo me interesuje koliko li je viralni video dobio lajkova, koliko pak hejtova, mrzi me da proveravam, a sve da me i ne mrzi, sumnjam da bih umeo. Svejedno, smem se ovako na neviđeno kladiti da je neuporedivo više lajkova – piše Svetislav Basara koji nije navikao riječi kvariti linkovima, pa evo dotični viralni video-snimak.