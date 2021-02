Pukli ko kokica

Kad bi svi koji su u SAD-u tužili Monsanto zbog glifosata – njih oko 13.400 – dobili 900 milijuna dolara odštete koliko su nedavno dobili Alva i Alberta Pilliod, bilo bi to 12 bilijuna eura. Bayer to ne bi mogao platiti i bio bi to kraj tvrtke, nakon 156 godina. Njemački farmaceutski gigant je prije tri godine kupio američku tvrtku za 59 milijardi eura, a danas čitav Bayer vrijedi 54 milijarde. Jedino što Bayer može spasiti – s tužiteljima se što prije dogovoriti o visini odštete koju bi mogao platiti. Deutsche Welle…