Nova mjera Ministarstva gospodarstva o obveznom isticanju takozvanih sidrenih, odnosno baznih cijena – onih iz rujna ove godine – jučer je službeno stupila na snagu za gotovo sve trgovce i obrtnike. Unatoč prosvjedima i žustrim kritikama struke koja mjeru naziva apsurdom i nepotrebnim administrativnim teretom, obrtnici su morali prilagoditi izloge i cjenike kako bi izbjegli rigorozne inspekcijske kazne. Dok ministarstvo tvrdi da je cilj veća transparentnost i zaštita potrošača, poduzetnici ističu da im nova pravila oduzimaju dragocjeno vrijeme i dodatno iscrpljuju poslovanje. Index