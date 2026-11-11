I kad se riješiš otpada imaš - otpad
Beč kao primjer energetske oporabe otpada u stambenim četvrtima
U glavnom gradu Austrije četiri spalionice otpada – Spittelau, Flötzersteig, Simmeringer Haide i Pfaffenau – godišnje termički obrade više od milijun tona otpada. Dobivena energija koristi se za daljinsko grijanje stotina tisuća kućanstava i proizvodnju električne energije. Iako su neka postrojenja smještena uz stambene zgrade i postala turističke atrakcije poput Spittelaua, dio građana izražava oprez zbog kvalitete zraka. Grad od 2026. planira nova postrojenja i modernizaciju starijih do 2035. godine, naglašavajući da spaljivanje dopunjuje, a ne zamjenjuje recikliranje i smanjenje otpada. HRT