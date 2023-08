Postoje brojni problemi, a samo ih mi kao kolektiv možemo popraviti

“Britanski pjevač, pjesnik i klavirist Benjamin Clementine na svom drugom albumu nastavlja razvoj poprilično osebujne autorske poetike. Nakon Mercuryjem nagrađenog At Least for Now, Clementine se ne odmara na lovorikama, nego svoj klasicistički pop odvodi korak dalje. I Tell a Fly rijedak je primjer minimalističkog pop ostvarenja koje se ne boji istodobno biti hermetično i prijemčivo”, pišu Lake note o novom albumu osebujnog britanskog kantautora.